ES Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçı biletleri satışta

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 10. haftasında evinde oynayacağı Nevşehir Belediyespor maçının biletlerini satışa sundu. Kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda, ’’6 Kasım Pazar günü saat 14.00’da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Nevşehir Belediyespor maçı biletleri 20 liradan Elazığspor Storede satışa sunulmuştur. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Storeden temin edebilirsiniz’’ ifadeleri kullanıldı.