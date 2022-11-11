ES Elazığspor Kocaeli’de, 23 Elazığ FK evinde oynayacak

TFF 3. Lig 1. Grubun 11. haftasında Entegre Solar Elazığspor, Belediye Derincespor deplasmanına gidiyor. Geçtiğimiz hafta Nevşehir Belediyespor’la 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden bordo-beyazlılar, üst sıralara tutunabilme adına Belediye Derincespor deplasmanından 3 puan hedefliyor. ES Elazığspor’da sakatlıkları bulunan Yüksel Kayaalp ile Yiğitcan Erdoğan Kocaeli’ye götürülmedi. 13 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Belediye Derince Stadyumu’nda oynanacak olan maçı İzmir bölgesinden Berkay Erdemir yönetecek.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve hafta içi Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisa FK’ya elenerek yönünü tamamen lige çeviren 23 Elazığ FK ise 11. hafta maçında A. Alanya Kestelspor’u ağırlayacak. Ligde bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanmak istiyor. 13 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Doğukent Stadı’nda oynanacak olan maçta Kocaeli bölgesinden Tunç Özdemir düdük çalacak.