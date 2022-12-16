ES Elazığspor, Karşıyaka karşısında

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 17. haftasında Karşıyaka ile İzmir’de karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 17. haftasında ES Elazığspor, Karşıyaka ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi önemli eksiklerle İzmir’e giden Bordo-Beyazlı ekipte Ömer Faruk Sezgin cezası, Yüksel Kayaalp ise sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. Maçın son çalışmasını cumartesi günü Teknik Direktör Cüneyt Biçer nezaretinde yapacak olan Bordo-Beyazlı ekip konakladığı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

18 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan ve Ankara Bölgesi C Klasman Hakemi Burak Demirkıran’ın düdük çalacağı zorlu 90 dakika Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak.

Bu maç öncesi Entegre Solar Elazığspor, 19 puanla 11. sırada yer alırken, Karşıyaka 28 puanla 5. basamakta.