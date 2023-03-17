Engelsiz Yaşam Merkezinde anma etkinliği

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenledi.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programa Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, özel gereksinimli bireyler ve aileler katıldı. Özel bireyler, kendilerinin hazırlayıp sundukları programda şiir ve mektup okuyup Çanakkale türküsünü seslendirdiler, daha sonra da asker kınası geleneğini canlandırdılar.

Programda konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “birinci dünya harbinin gerek Türk gerekse dünya tarihi açısından en önemli bölümü Çanakkale’nin işgalidir. Zira Çanakkale işgalinin o dehşet anını görenler kıyametin koptuğunu zannederler. Metre kareye 6 bin merminin düştüğü böylesi bir savaş ne görülmüş ne de yaşanmıştır. 2 milyon insanın hayatına mal olan bir savaştır Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi kendisine hasta adam denen bir milletin uyanışı, direnişi, şahlanışı olduğu kadar en zor şartlarda bile zafere inanış ve kazanıştır. Gazi ise vatan, toprak, bayrak ve Kur’an için hiç bilmediği bir gelecek için kendisini savaş meydanlarına atan kişidir. Herkes gazilere sahip çıkmalıdır. Başta ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve afiyetler diliyorum. Şehit ailelerimize, gazilerimize gereken saygı ve sevgiyi gösterelim.” dedi.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise “18 Mart Türk tarihinde çok önemli olan bir gündür. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır. Bütün güçlüklere rağmen imanı ve birlikte olma inancı ile dünyada tek başına da kalsa karşı koyma cesaretini göstermiş bu mücadele ile 18 Mart’ta yeniden tarih yazmıştır. Böylece bugünkü Türk milletimizin ve Türkiye’mizin devamlılığını sağlayan mücadele olmuştur. 18 Mart ruhu ile vatanı, milleti, bayrağı ve dini uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi de saygı ile anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda ise Çanakkale Şehitleri’nin anısına özel gereksinimli bireylere üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıldı.