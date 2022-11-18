ELMİYAD Başkanlığında Bahçeci dönemi

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’nde (ELMİYAD) başkanlığa Erhan Bahçeci seçildi.

ELMİYAD 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda, organ değişimleri yapılırken, tüzük gereği bir yıl sonunda yapılması gereken başkanlık değişimi gerçekleşerek, yönetim kurulunun aldığı kararla başkanlığına Erhan Bahçeci seçildi. Bir yıldır ELMİYAD Başkanlığı görevini yürüten Gülşah Altaş, genel kurulda başkanlık görevini Erhan Bahçeci’ye devretti.

Elazığ’da yayın yapan internet haber siteleri ve gazetecilerle birlikte ELMİYAD çatısı altında bir yıl boyunca güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Gülşah Altaş, “2021 yılı kasım ayında faaliyetlerine başlayan ELMİYAD, Elazığ’da internet haber sitelerini tek çatı altında toplanma amacıyla kuruldu. Bu amaçla birçok haber sitesi ELMİYAD’a üye oldu. Üyelerimizle birlikte Elazığ’ımızın sorunlarına değindik, çözüm önerileri sunduk. Geniş kitlelere hitap eden internet yayıncılığının ne kadar önemli olduğuna bu süreçte dikkat çekmeye çalıştık. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Derneğimizin kuruluşunun birinci yılında tüzüğümüz gereği başkanlık görevini devrediyorum. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla, önümüzdeki bir yıllık süreçte başkanlık görevini Erhan Bahçeci arkadaşımız yürütecektir. Kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.

ELMİYAD Başkanlık görevini devralan Erhan Bahçeci ise “Günümüzde internet haberciliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte habercilik ve gazetecilik mesleği internet yayıncılığı üzerinde yoğunlaştı. Tüm dünyada gazeteciler artık, yayınlarını internet üzerinden okuyucularına ulaştırmayı sürdürüyor. Geleneksel gazetecilik mecrası her ne kadar varlığını sürdürmeye devam etse de internet medyası bir adım öne çıkmayı başardı. İnternet medyasının etkisinin daha da yaygınlaşacağı aşikardır. Allah’a şükür derneğimiz çok kısa sürede etkinliğini hissettirdi. Dernek yönetimimiz ve kıymetli üyelerimizle şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturduk. İnternet medyasının oluşturduğu dalgada bizler de ELMİYAD olarak yerimizi aldık. Bu dalga büyüyerek geniş kitlelere hitap edecektir” diye konuştu.