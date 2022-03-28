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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
ELAZIĞ 28.03.2022, 16:31
Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı beldesinde elektrik direğinin tepesinde bir kedinin sesini duyan ve inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.