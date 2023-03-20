Elazığspor’un serisi bitti

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta 3 haftalık galibiyet serisine Mersin deplasmanında nokta koydu.

TFF 3. Lig 1. Grubun 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’na 2-1 mağlup olan ES Elazığspor, yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisini de yitirdi. 3. Lig 1. Grubun 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amasyaspor FK’ya 3-2 mağlup olan ve teknik direktör Cüneyt Biçer’le bu maçtan sonra yollarını ayıran ES Elazığspor, o haftadan sonra çıktığı 3 resmi maçta kalesini gole kapatmış ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı 21. haftada konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor maçına Levent Eriş’in yardımcı antrenörleri tarafından çıkan bordo-beyazlılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Daha sonra yaşanan deprem felaketi sonrası sahalardan uzak kalan Entegre Solar Elazığspor, Çatalcaspor maçına teknik direktör Alaattin Tutaş yönetiminde çıktı. İstanbul deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen bordo-beyazlı ekip, son olarak 23. haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki rakibi Orduspor 1967’yi 3-0 mağlup etti. 3 maçlık seri yakalayan ve Play-Off için ümitlenen bordo-beyazlı ekip, TFF 3. Lig 1. Grubun 24. haftasında deplasmanda grup lideri E. Yeni Mersin İdman Yurdu’na konuk oldu. Mersin Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısını önde tamamlayan ES Elazığspor, 90 dakika sonunda sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve 3 hafta sonra ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 25. haftasında evinde Belediye Kütahyaspor’u konuk edecek.