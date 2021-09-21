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Elazığspor’da teknik sorumlu Kamaç’la yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 1. Grupta geride kalan 3 hafta sonunda 1 puanla grubun son sırasında yer alan Elazığspor’da teknik sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları ile yollar ayrıldı.

ELAZIĞ 21.09.2021, 11:16
Elazığspor’da teknik sorumlu Kamaç’la yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 1. Grupta geride kalan 3 hafta sonunda 1 puanla grubun son sırasında yer alan Elazığspor’da teknik sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor’da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası teknik heyete çıktı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan 3 hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen bordo-beyazlı ekipte, teknik sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları ile yollar ayrıldı. Kamaç’ın ayrılığı sonrası bordo-beyazı ekip yeni teknik direktörünü belirlemek için 2 isimle görüşme halinde.

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