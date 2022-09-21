Elazığspor’da Ömer Faruk, gollerine devam ediyor

ES Elazığspor’un genç golcüsü Ömer Faruk Sezgin, bu sezon 3’üncü maçında 2’nci golünü attı ve bordo-beyazlı formayla kariyerinin 10’uncu golünü kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup’a iyi bir başlangıç yapan Elazığspor’da takıma 6 puan kazandıran 2 gol Ömer Faruk Sezgin’den geldi. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde geldiği bordo-beyazlı ekipte 10. golünü atan 23 yaşındaki oyuncu, gollerin farklılığıyla da dikkat çeker. Bordo-beyazlı formayla kaydettiği 10 golün 4’ünü kafayla, 3’ünü ayakla rakip filelere gönderen Ömer Faruk, 3 kez de penaltı golü kaydetti. Takımın gol yollarında en etkili silahı olan Ömer Faruk Sezgin, yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı.