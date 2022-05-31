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Elazığspor’da Mali Genel Kurul ertelendi

Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

ELAZIĞ 31.05.2022, 11:14
Elazığspor’da Mali Genel Kurul ertelendi

Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Ealzığspor’da 30 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bir hafta ertelendi. Elazığspor Kulübü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “30 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran Salı gününe ertelendi. Olağan Mali Genel Kurul toplantımız, 7 Haziran Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” denildi.

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