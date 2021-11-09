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Elazığspor’da Hendekspor hazırlıkları
Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında evinde oynayacağı Hendekspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
ELAZIĞ 09.11.2021, 11:42
Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında evinde oynayacağı Hendekspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Hendekspor maçı hazırlıkları tek antrenmanla sürdürüldü. Son iki haftayı mağlubiyetlerle tamamlayan ve 15. sıraya kadar gerileyen bordo-beyazlılar, pazartesi günü başladığı Hendekspor maçı hazırlıkları kapsamında yine tek çalışma gerçekleştirdi. Elazığspor tesisleri üst sahada yapılan ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, geçişler ve taktik çalışmayla son buldu.
Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki idmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.