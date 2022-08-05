Elazığspor’da hazırlık kampı sürüyor

Elazığspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Elazığspor, 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum’da devam ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeni sezona hazırlanan Bordo-Beyazlılar, günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanırken, hazırlık kampı süresince 4 özel maç yapmayı planlıyor. Son olarak kaleci Hakan Canbazoğlu’nun takıma katılmasıyla eksiksiz bir şekilde sezona hazırlanan Elazığspor, transfer yasağını kaldırmak için bir yandan çalışmalarını devam ettiriyor.