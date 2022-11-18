Elazığspor’da Cafer’e 6, Sinan Gerçek’e 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığsporlu Cafer Tosun’a 6 maçtan men cezası verdi.

Belediye Derincespor’la oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında direkt kırmızı kart gören ve PFDK’ya sevk edilen Entegre Solar Elazığspor’un ön liberosu Cafer Tosun’a 6 maçtan men ve 6 bin TL para cezası verildi. 6 maçtan men cezası olan genç oyuncu böylelikle sezonun ilk yarısını tamamlamış oldu. PFDK’da 23 Elazığ FK kaleci antrenörü Sinan Gerçek’e de 1 maçtan men ve 3 bin TL para cezası verdi.