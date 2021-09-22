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Elazığspor’da Cafer Aydın dönemi resmen başladı

Elazığspor, prensip anlaşmasına vardığı ve son görüşmeler için Elazığ’a davet ettiği teknik direktör Cafer Aydın’la sözleşme imzaladı.

ELAZIĞ 22.09.2021, 19:37
Elazığspor’da Cafer Aydın dönemi resmen başladı

Elazığspor, prensip anlaşmasına vardığı ve son görüşmeler için Elazığ’a davet ettiği teknik direktör Cafer Aydın’la sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor, teknik direktörlük için görüştüğü Cafer Aydın’la resmi sözleşme imzaladı. Prensipte anlaşılan ve Elazığ’a davet edilen tecrübeli çalıştırıcı ile her konuda mutabakat sağlandı ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Cafer Aydın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüz Cafer Aydın’ın ekibinde yardımcı antrenör Mustafa Sabri Odabaşı, kaleci antrenörü Samet Eğribel ve maç performans analisti Emre Gürbüz görev yapacak” açıklaması yapıldı.

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