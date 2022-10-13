Elazığspor’da 4 futbolcu sakat

Cumartesi günü lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nu konuk edecek olan ES Elazığspor’da, sakat futbolcuların MR sonuçları kötü çıktı. 4 futbolcunun kadroda yer alamayacağı bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 7. haftasında cumartesi günü sahasında lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor’da, sakat futbolcuların MR sonuçları çıktı. Yeni Orduspor maçının henüz 4. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan Hakkı İsmet Şimşek ile Ordu kafilesinde yer alamayan Cafer Tosun’un arka adalelerinde zorlanma olduğu ve hafta sonu oynanacak maçta forma giyemeyecekleri bildirildi.

Yine kaleci Hakan Canbazoğlu’nun da MR sonucuna göre dizinde ödem ve menüsküsünde kısmi yırtık olduğu için bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen kaptan Yiğitcan Erdoğan’da haftasonu sahada olamayacak.