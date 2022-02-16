Elazığspor’da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor

Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarını Sportif Direktör Alaattin Tutaş nezaretinde sürdürüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 23. Haftası’nda 1954 Kelkit Belediyespor’u konuk edecek olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sportif Direktör Alaattin Tutaş ile yardımcıları refakatindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp 5’e 2 oyun, pas çalışması ve kuvvet dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Elazığspor Tesisleri Üst Saha’da yapılan çalışmaya sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren ve Gökhan Ekmen katılmadı.