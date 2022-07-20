Elazığspor’a yeni isim sponsoru

Elazığspor, isim sponsorluğu için Günel Enerji Sistemleri firması Entegre Solar ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Elazığspor’un yeni isim sponsoru belirlendi. Sahibi Elazığlı olan güneş enerjisi firması olan Entegre Solar, Kulüp Başkanı Serkan Çayır’ın girişimleriyle kulübe isim sponsoru oldu. Anlaşmaya göre bordo-beyazlı ekip yeni sezonda ’Entegre Solar Elazığspor’ ismiyle ligde mücadele edecek. Kulüp tesislerinde düzenlenen isim sponsorluğu imza töreninde açıklamalarda bulunan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "12 şehirde güneş enerji sistemleri üzerine faaliyet yürüten, Elazığımız değerlerinden olan Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın torunu Yunus Nazırlı Elazığımız’a yatırım yapmak adına Elazığsporumuz’un isim hakkını alarak kulübümüze 1 milyon TL destek sağlamıştır. Şehrimize ve Elazığsporumuz’a önemli bir kaynak oluşturan yönetimimizde birlikte çalıştığımız Selim Nazırlı’ya ve isim hakkımızı alarak kulübümüze destek olan Yunus Nazırlı’ya teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sponsor firma yönetim kurulu başkanı Yunus Nazırlı ise, "Başta Selim Nazırlı’ya teşekkür ederim. Başkanımız sağolsun telefon etti, biz de bir telefonuyla geldik. Elazığspor’a böyle bir katkı sağlıyor olmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah hayırlı ve bereketli bir kazanım olur. Elazığsporumuzu üst liglerde görürüz" ifadelerini kullandı.