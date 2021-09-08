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Elazığspor, transfer tahtasını açamadı

Elazığspor’da 3 yıldır kapalı olan transfer tahtası, bu sezon da açılamadı.

ELAZIĞ 08.09.2021, 15:03
Elazığspor, transfer tahtasını açamadı

Elazığspor’da 3 yıldır kapalı olan transfer tahtası, bu sezon da açılamadı.


Maddi sıkıntıların gölgesinde TFF 3. Lig’e kadar düşen ve bu sezon ilk maçında Bergama Belediyespor’a yenilen Elazığspor’da taraftarların merakla beklediği transfer tahtası hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan kulüp basın sözcüsü Fatih Çakar, tahtanın açılması için birçok futbolcuyu ikna etmelerine rağmen, bazı futbolcuların olumlu yanaşmadığını kaydetti. Çakar “Transfer tahtasını ocak ayına kadar uzatmış bulunmaktayız. Yeni yönetim kurulumuz Serkan Çayır başkanlığında tahtanın açılması konusunda imza vermeyen bir çok futbolcu kardeşimizi ikna etse de, bazı arkadaşlarımız maalesef olumlu yanaşmadı ve verilen tutarı kabul etmeyince transfer tahtasını Ocak ayı olan ara transfer dönemine bırakmış olduk” dedi.

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