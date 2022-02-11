Elazığspor, Karaman Belediyespor karşısında

Elazığspor, küme düşme hattındaki en yakın rakibi Karaman Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Elazığspor, Karaman Belediyespor’un konuğu olacak. Zorlu maç için Karaman’a giden bordo-beyazlı ekip, maçın son çalışmasını cumartesi günü gerçekleştirecek ve kampa girip maç saatini bekleyecek. Elazığspor’da bu maç öncesi Gökhan Ekmen, Yusuf Ensar Poyrazlı ile Selim Enes Özeren’in sakatlığı bulunuyor. Muhammed Umut Akbulut ise sarı kart cezalısı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakayı kazanan takım önemli bir yol kat etmiş olacak. Pazar günü saat 13.00’de Karaman Kemal Kaynaş Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Serhad Ürkmez yönetecek.