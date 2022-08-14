Elazığspor, geleceğin yıldızlarını arıyor

Elazığspor, altyapı futbolcu seçmeleri yapacak ve yetenekli isimleri bünyesine kazandıracak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezon öncesi Elazığspor, altyapısı için futbolcu seçmeleri yapacak. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “21-22-23 Ağustos tarihlerinde kulüp tesislerimizde alt yapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de başlayacak altyapı futbolcu seçmelerine 2005-2006-2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu olanlar katılabileceklerdir” denildi.