Elazığspor: ’’Devletimizin ve milletimizin yanındayız’’

Elazığspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Çirkin ve bir o kadar da ahlaksız siyaset yapanları kınıyoruz" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden ES Elazığspor, asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde, "Şehrin gururu Elazığspor camiası ile birlikte devletimizin ve milletimizin yanındayız" mesajı verdi. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığımız ve ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde; 56 yıllık şanlı tarihiyle şehrin gururu Elazığspor camiası ile birlikte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede atlatacağımızı değerli kamuoyuyla paylaşıyor, çirkin ve bir o kadar da ahlaksız siyaset yapanları kınıyor, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz" denildi.