Elazığspor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kardan temizlenen sahada gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, anaoerobik çalışma ve dar alanda oyun ile sona erdi. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren, Gökhan Ekmen ve Cihan Canpolat, Okan Aytekin ve Ahmet Ertuğrul Öztürk katılmadı.