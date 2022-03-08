Elazığspor, 20 futbolcuyla Adıyaman’da

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 26. haftasında Kahta 02 Spor’la deplasmanda oynayacağı maç için Adıyaman’a gitti.

TFF 3. Lig 1. Grubun 26. haftasında Elazığspor, Kahta 02 Spor’la karşı karşıya gelecek. 15 maçlık galibiyet hasretine Sancaktepe FK karşısında son vererek kümede kalma ümitlerini canlı tutan bordo-beyazlılar, Kahta 02 Spor karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Zorlu maç için Adıyaman’a giden ve konakladığı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayan Elazığ ekibinde, teknik direktör Alaattin Tutaş’ın takdiriyle kadroda 20 futbolcu yer aldı. Kart cezalıları İzzet Topatar ile Hakan Canbazoğlu’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Cafer Tosun ile Gökhan Ekmen bu maçın kadrosunda yer alamadı. Kadroda yer alan isimler şöyle:

"Yiğitcan Erdoğan, İbrahim Akdaş, Ensar Çavuşoğlu, Emre Akgün, Yüksel Kayaalp, Zeki Korkmaz, Mesut Saray, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Cihan Canpolat, Salih Polatdemir, Feyzullah Güneş, Yiğit Kafkasyalı, Muhammed Düzgüner, Emre Yıldız, Yusuf Ensar Poyrazlı, Recep Yurdakul, Ahmet Ormanoğlu, Hakkı İsmet Şimşek ve Fırat Ergün."