Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Hendekspor maçı için Sakarya’ya gitti.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 29. haftasında deplasmanda Hendekspor’la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor, 18 futbolcuyla Sakarya’ya gitti. Saat 14.45’te hava yoluyla İstanbul’a giden Elazığspor kafilesi, buradan kara yoluyla Sakarya’ya geçti. Teknik Direktör Alaattin Tutaş tarafından belirlenen kafilede 18 futbolcu yer alıyor. Recep Yurdakul’un sakatlığı, Hasan Ekici’nin ise kart cezası nedeniyle yer almadığı kadroda, “Yiğitcan Erdoğan, Hakan Canbazoğlu, Yiğit Kafkasyalı, Muhammed Düzgüner, Hakkı İsmet Şimşek, Yusuf Ensar Poyrazlı, İzzet Topatar, Ömer Faruk Sezgin, Mesut Saray, Feyzullah Güneş, Salih Polatdemir, Zeki Korkmaz, Muhammet Çelik, Yüksel Kayaalp, Ertuğrul Öztürk, M. Ensar Çavuşoğlu, Yağızcan Erdem ve Emre Akgün” isimleri bulunuyor.