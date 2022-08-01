Elazığlı sporculardan önemli dereceler

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programları çerçevesinde düzenlenen ve Türkiye finallerinin yapıldığı müsabakalarda Elazığlı sporcular, dereceler ile döndü.

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programları çerçevesinde düzenlenen ve Türkiye finallerinin yapıldığı müsabakalarda Elazığlı sporcular dereceler ile döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, dereceye giren sporcuları kutladı.

Derece giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Analig’den dereceyle dönen sporcularımızı tebrik ediyor, hocalarımızı kutluyorum. Analig binlerce sporcunun farklı branşlarda ter döktüğü ve mücadele ettiği geniş katılımı organizasyon. Geçtiğimiz günlerde Su Topu şampiyonasında 240 sporcumuzu ağırlamıştık. Şehrimizi temsil eden sporcularımız da Konya, Sivas ve Çorum’dan derecelerle döndü. Sporcularımızın antrenmanları ve emeklerinin karşılığı güzel neticeleri beraberinde getiriyor" dedi.