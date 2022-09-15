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Elazığlı Okan Orman, satrançta Türkiye 3.’sü oldu
Afyonkarahisar’da yapılan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Elazığ Görme Engelliler SK sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.’sü oldu.
ELAZIĞ 15.09.2022, 12:12
Afyonkarahisar’da yapılan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Elazığ Görme Engelliler SK sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.’sü oldu.
Afyonkarahisar’da Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya katılan Elazığ Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.’sü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin, eserin, hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz”
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