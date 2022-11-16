Elazığlı öğretmen doğu illerini temsilen 12. Diyabet Parlamentosu’na katıldı

Ankara’da düzenlenen 12. Diyabet Parlamentosu’na doğu illerindeki diyabetli öğrencileri temsilen Elazığ’dan Beden Eğitimi Öğretmeni Süreyya Erdem katıldı.

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde diyabetli hastanın bakım, tedavi ve yaşam kalitesinin artırılması, sorunlarının çözümü ve toplumsal olarak diyabetin önlenmesi amacıyla Türkiye Diyabet Vakfı tarafından 14 Kasım’da ‘12. Diyabet Parlamentosu’ toplantısı düzenlendi. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun dünyada örnek proje olarak seçtiği Diyabet Parlamentosu’nun 12’nci toplantısı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda diyabetli hasta, hasta kuruluşları ile aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları, çocuk endokrin uzmanları, erişkin endokrin uzmanları, diyabet hemşireleri, beslenme uzmanları, fizyoterapistler katıldı. Bu çerçevede diyabet hastası öğrenciler için proje geliştiren Elazığ Harput Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Süreyya Erdem de toplantıya davet edildi. Doğu illerini temsilen düzenlenen toplantıya katılan Erdem, diyabet hastası öğrencilerin yaşadıkları sorun ve çözümleri noktasında sunum gerçekleştirerek, katılımcılara geliştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz’dan davet aldıklarını belirten Erdem, Elazığ ve doğu illerindeki diyabetli öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini ilettikleri bir platforma davet edilmenin önemli olduğuna dikkat çekti.