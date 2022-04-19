Elazığlı gençler Ankara yolcusu

Elazığ programında gençleri Ankara’ya davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’nun davetine icabet etmek üzere Elazığ’dan 160 kişilik kafile Ankara’ya doğru yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ ziyareti kapsamında Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya gelerek salonda bulunan herkesi Ankara’ya davet etti. 160 kişilik bir kafile yola çıkan Gönüllü Gençler, ‘Gençler Bakanlığında’ sloganıyla 2 gün boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Ankara’da gezilere katılmak üzere yola çıktı.

Programa dair açıklamalarda bulunan Abdulsamet Eren, "Bakanımızın Elazığ ziyareti kapsamında Gençleri davet etmesi üzerine salonda yer alan bütün gençlerimizi 160 kişiyi Ankara’ya uğurladık. Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahur programlarında gençlerimiz, Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek. Sosyal ve kültürel anlamda bir çok proje ve etkinlikte yer alan gençlerimiz, bakanlık nezdinde de büyük bir öneme sahip. Davetten de anlaşıldığı üzere 160 kişi ile Ankara’ya gidiyoruz. Gönüllülük faaliyetlerinde, karşılık beklemeden herkese uzanan el olan gönüllülerimiz, 2 gün boyunca çeşitli ziyaretler, geziler ve programlarla Elazığ’a dönecekler" dedi.