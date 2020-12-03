banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde çevre temizliği

Elazığ’ın tarihi ilçesi Palu’da, tüm kurumların katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

ELAZIĞ 03.12.2020, 15:01
4
Elazığ’ın Palu ilçesinde çevre temizliği

Elazığ’ın tarihi ilçesi Palu’da, tüm kurumların katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

İlçede Aşağı ve Yukarı Palu Mahallelerinde çevre temizliği için geniş kapsamlı çalışma yapıldı. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçede tarihi yapı ve kalenin bulunduğu mahallelerde çevre temizliği Kaymakam Tayfun Deli’nin öncülüğünde gerçekleştirildi. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amir ile personellerinin katıldığı temizliğe vatandaşlarda destek verdi. Palu Kalesi ve çevresi, Ulu Camii, Küçük Cami, Çarşıbaşı Hamamı, Kilise ve çevresinde yapılan çalışmada poşet poşet çöp toplandı.

Çevrenin temiz tutulmasına özen gösterilmesini isteyen Kaymakam Tayfun Deli, özellikle birçok ziyaretçinin uğradığı kale ve tarihi bölgenin temizliğinin önemli olduğuna dikkat çekti, ayrıca çevrelerinin panel çitlerle çevrilerek koruma altına alınacağını kaydetti.
Yorumlar (0)
12°
az bulutlu