Elazığ’ın köy yollarında asfaltlama çalışması sürüyor

Elazığ’da merkez ve ilçelere bağlı köylerde BSK asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelere bağlı köylerde BSK asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bu çerçevede Ağın ilçesi Saraycık Köyü yolunda başlanılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından yol, hizmete açıldı.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin yol ağının niteliğini daha da yükselterek vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak üzere başlattığımız BSK asfaltlama çalışmalarını şehrin farklı bölgelerinde devam ettirmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde merkez ve ilçelere bağlı 30 köy yolunda BSK asfaltlama çalışması karayolları yol ağına kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştu. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizin Ağın ilçesi Saraycık Köyü yolunda başlattığı BSK asfaltlama çalışmaları ise tamamlandı” denildi.