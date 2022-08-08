Elazığ’ın ilk profesyonel su topu takımı 2. Lig’de

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Topu takımı 2. Lig’e yükseldi.

Gençlik ve Spor Kulübü, Türk sporuna profesyonel bir takım daha çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Elazığ’ın ev sahipliğinde yapılan Su Topu Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü U 15 Su Topu takımı, organizasyonu 4’üncü tamamlayarak Su Topu 2. Ligi’ne yükseldi. Bocce ve Hentbolun ardından Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, önümüzdeki sezon profesyonel ligde mücadele edecek.

Konu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Öncelikle takımımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Su topu şehrimiz için yeni bir branş. Aslında takımımız antrenmanlarını sürdürüyordu ancak profesyonel olarak artık çalışmalarını sürdürecek. Geçtiğimiz günlerde de şehrimiz ev sahipliğinde düzenlenen Su Topu Türkiye Şampiyonası ilk organizasyondu, daha öncesinde böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmadık. İnşallah bundan sonra ki süreçte devam edecek. Su topu takımımız da profesyonel liglerde mücadele edecek" dedi.