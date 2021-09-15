Elazığ’dan 6 futbolcu 15 yaş altı milli takım bölge seçmelerine katıldı

U15 milli takım bölge seçmelerinin Malatya etabına Elazığ’dan 7 futbolcu çağrıldı. 6 futbolcu organizasyonda hünerlerini sergileme fırsatı buldu.

Genç milli takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri Malatya bölgesinde tamamlandı. Turnuvaya Elazığ İl Özel İdarespor’dan 4, Elazığ Yolspor’dan ise 3 futbolcu davet edildi. TFF Malatya bölge sahasında oynanan seçme maçlarına Elazığ’dan davet edilen 7 sporcudan 6’sı katılım sağladı ve hünerlerini sergiledi. Elazığ İl Özel İdarespor’dan kaleci Emre Sertkaya (kaleci), Asilhan Karahüseyinoğlu (orta saha), Serhat Genç (forvet), Hasan Kerem (orta saha), Elazığ Yolspor’dan Arda Üzek ile Metehan Çorap organizasyona katıldı. Elazığ Yolspor’dan davet alan Bilgehan Yaşar ise rahatsızlığı nedeniyle seçmelere katılamadı.

Malatya’da organize edilen seçme karşılaşmasını genç milli Takım antrenörlerinden Şenol Ustaömer, Güngör Şahinkaya, Mehmet Yıldırım, Soykan Başar, Zeki Önatlı, Turhan Sofuoğlu, Mehmet Bölükbaşı, Ahmet Ceyhan, Sinan Turhan ve Ömür Altunsöz takip etti.

Genç milli takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 milli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.