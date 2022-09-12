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Elazığ’daki orman yangını söndürüldü
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi söndürüldü.
ELAZIĞ 12.09.2022, 11:38
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Sivrice ilçesi, Ügrük köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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