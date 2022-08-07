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Elazığ’daki kazada sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

ELAZIĞ 07.08.2022, 18:54
Elazığ’daki kazada sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çaybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Çiftçi yönetimindeki 23 T 5517 plakalı ticari araç ile tuğla yüklü pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap ters döndü. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cafer Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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