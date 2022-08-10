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Elazığ’daki asayiş uygulamalarında bin 517 şahıs sorgulandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında bin 517 şahıs sorgulanırken aranması olan 6 şahıs yakalandı.

ELAZIĞ 10.08.2022, 14:31
Elazığ’daki asayiş uygulamalarında bin 517 şahıs sorgulandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında bin 517 şahıs sorgulanırken aranması olan 6 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 107 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 517 şahıs sorgulanırken 160 araç kontrol edil ve 197 umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 6 şahsın yakalandığı uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 havalı tavanca ele geçirildi.

Aynı zamanda 7 araç ve bir motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken kayıp bir şahsında bulunduğu öğrenildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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