Elazığ’da zincirleme trafik kazası

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

Kaza, Elazığ -Keban karayolunun 8’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kamyonet ve 3 araç peş peşe çarpıştı. 4 aracın karıştığı kazada, yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan vatandaşlar tedbir amaçlı ambulanslarda tedavi edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

(MK-CK-