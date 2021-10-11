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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 11.10.2021, 19:20
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 142 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran 65 AP 292 plakalı minibüse, minibüs 23 ACF 576 plakalı hafif ticari araca, hafif ticari araçta 23 AAY 711 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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