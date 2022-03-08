Elazığ’da zekat bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Elazığ’da zekat bilgilendirme toplantısı İl Müftülüğü personeli, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Elazığ Edibe Can Müftülük konferans salonunda düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Daire Başkanı Ahmet Sünetçi ve Hatice Yenihal Kahyaoğlu ile İl Müftüsü Selami Aydın, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri il ve ilçeden gelen din görevlileri katıldılar.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, zekatın amacının başkanlığın yasa ile tevdi edilen "İbadet esasları ile ilgili işleri yürütmek” görevine istinaden mali ibadetlerden Allah’ın bir emri olan zekatın yerine getirilmesi hususunda rehberlik etmek olduğunu, hedeflerinin zekat verebilir durumda olan tüm vatandaşların zekatını ibadet şuuruyla yapılmasını sağlamak, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Kurt, mali bir ibadet olan zekatın gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan birçok hikmet ve hedefi olduğunu ve bu ibadetin daha bilinçli ve gönüllü yapılmasına vesile olacağını söyledi.