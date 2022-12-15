Elazığ’da yüzme yarışmaları sona erdi

Elazığ’da 10 takım ve 178 sporcunun katılımıyla yıldızlar kız-erkek yüzme il birinciliği yarışları sona erdi.

2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan yüzme yıldızlar kız-erkek il birinciliği müsabakaları sona erdi. 13 Aralık’ta Olimpik Yüzme Havuzu’nda başlayan müsabakalara 10 takım ve 178 sporcu katıldı. Yarışlarda başarılı olan sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Okul sporları faaliyet takviminde yer alan yüzme yıldızlar kız-erkek müsabakaları çerçevesinde yıldızlar yüzme müsabakaları başarı ile tamamlandı. Aynı zamanda takımlarımız elde ettikleri başarı ile Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Müsabakalar da dereceye giren sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.