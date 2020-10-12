Elazığ’da yüzde 41’lik arazi birleştirilmesi sağlandı

Elazığ’da Uluova arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yüzde 41’lik arazi birleştirilmesi sağlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:"Merkez ilçeye bağlı 31 yerleşim biriminde toplam 19 bin 386 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde, söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 32 bin 538 adet iken, toplulaştırma sonrası 19 bin 106 adet parsele dönüştürülmüştür. Dolayısıyla yüzde 41 oranında toplulaştırma sağlanmıştır. Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 5,90 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 10,04 dekara çıkarılmıştır. 17 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. 6 yerleşim yerinde parselasyon planlaması askı çalışmaları tamamlandı, kadastro onayını müteakip tapu tescilleri yapılacaktır. 8 yerleşim yerinde ise parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 758 kilometre tarla içi yolu açılmıştır"denildi.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacına değinilen açıklamada:" Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir"ifadelerine yer verildi.