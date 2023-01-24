Elazığ’da yürüme engelli vatandaşın tekerlekli sandalye talebi karşılandı

Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde yaşayan ve yürüme engelli olan vatandaşın tekerlekli sandalye isteği, Türk Kızılayı Elazığ Engelsiz Birimi tarafından yerine getirildi.

Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde yaşayan ve 20 yıldır parkinson hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Selahattin Bayrak (38), tekerlekli sandalye aracı olmadığı ve koltuk değnekleriyle hayatını devam ettirdiğinden durumunu çektiği video ile Türk Kızılay Elazığ Engelsiz Birim Başkanı Metin Fırat’a iletti. Engelli vatandaşın araç talebi üzerine Başkan Fırat ve Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, engelli gence sürpriz yaparak tekerlekli sandalyesini kendisine teslim etti. Ayrıca, yürüme engelli Bayrak’ın çocuklarına kışlık bot, mont ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Başkan Fırat, kentte bulunan engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Selahattin kardeşimiz, bize bir video çekerek manuel tekerlekli sandalye isteğinde bulundu. Biz de bu isteğine duyarsız kalmayarak Selahattin kardeşimizin manuel tekerlekli sandalyesini getirdik. Biz her zaman onların yanındayız” dedi.