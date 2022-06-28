Elazığ’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi, yatırım programı çerçevesinde başlattığı asfaltlama ve yol bakım onarım çalışmalarını merkez ile ilçelere bağlı köylerde sürdürüyor.

Elazığ’da yol ağını daha konforlu bir yapıya kavuşturarak vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için yol ve ulaşım çalışmalarını programlı bir şekilde sürdüren İl Özel İdaresi, merkez köylerin yanında ilçelere bağlı köy yollarında da çalışmalarını devam ettiriyor. Kentin her bölgesinin gelişimi için hizmetlerini devam ettiren İl Özel İdaresi, Palu ilçesinde bir dizi çalışmanın startını verdi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Palu ilçesi Tarhana Köyü Arıcak grup yolunda ikinci kat asfalt kaplama ve yol bakım onarım çalışmalarına başladı.