Elazığ’da YKS’ye 24 bin 958 aday girecek

Elazığ’da 26-27 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 115 binada 24 bin 958 adayın gireceği bildirildi.

ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ölçücü, 26 -27 Haziran 2021’de Temel ve Alan Yeterlilik ile Yabancı Dil Testi olarak üç oturumda yapılacak olan YKS ile ilgili adaylara yönelik açıklamalarda bulundu.

YKS Sınavına toplam da 115 binada 24 bin 958 aday gireceğini ifadede eden Prof.Dr. Ölçücü," Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemelidir. Adayların sınavda kullanacakları gereçler kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. Adayların sınavdan önce sınav giriş yerlerini önceden gidip görmeleri, adayların yararına olacaktır. Sınava sadece pandemiden dolayı bir refakatçı ile birlikte gelmeleri ve aday yakınlarının sınav binaları önlerinde gürültü yapmamaları adayların yararına olacaktır"dedi.

Adaylar sınava girerken yanında sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanının olması gerektiğine değinen Ölçücü, nüfus cüzdanlarını kaybeden adaylar için, Cumartesi günü saat 07.00-17.00 arası, Pazar günü saat 07.00-15.30 arasında Nüfus İl Müdürlükleri’ninde açık olacağını aktardı.