Elazığ’da YKS’nin ikinci oturumu başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte öğrenciler içerde aileler ise dışarıda ter döktü.

YKS’nin ikinci oturumu AYT ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da başladı. Saatin 10.00’u geçmesi ile kapılar kapanırken öğrenciler sınava yetişme telaşını yaşadı. İlk kez bu yıl baraj olmadan gerçekleştirilen sınavın ikinci oturumda adaylar, toplamda 160 soruyu cevaplamak için birbirleri ile yarışacak. Adaylar içerde zamanla yarışırken aileleri ise dışarda Kur’an-ı Kerim okuyup çocukları için dua ederek destek oldu.

İlk oturumda çok zorlanmadığını ifade eden Başak Buse Özer, “Dün çok heyecanlıydım ama bugün heyecanlı değilim. Dün Türkçe çok zorladı beni ama kolaydı. Bugünü bilmiyorum inşallah bugünde çok zorlamazlar. Hayalimde hukuk var” şeklinde konuştu.

Hedefinde tarih öğretmenliği olduğunu aktaran Mine Yıldız, “Heyecanlı değilim çünkü dün soruları gördüm. Zaten geçen senede sınava girmiştim. Sorular zordu. Özellikle sosyal bilimler ve Türkçe zordu. Bu sene matematik kolaydı. Kısacası zor bir sınavdı. Ben tarih öğretmenliği olmak istiyorum” diye konuştu.

Kızlarıyla beraber kendisinin de oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Beşir Yıldız, “Bizde heyecanlıyız ama çocuklarımız daha da heyecanlı. Dün iki kızım birden sınava girdi. Çocuklar gecelerini gündüzlerine kattı. Belirttikleri gibi sorulardan sıkıntı yaşıyorlar. Hayırlısı olsun yine de” dedi.

YKS sınavının ikinci oturumuna gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Mustafa Köse, “Dünde girdim heyecanlıydım. Dünkü sınavın Türkçesi zordu, matematik kolaydı. Bugünde gireceğim için heyecanlıyım. Sözel bölümü okuyorum. Edebiyat ve sosyal bilimlere gireceğim. Hedefim astsubaylık. Eğer gelmezse Türkçe öğretmenliği düşünüyorum. Herkese başarılar, Allah kimsenin emeğini boşa vermesin” diye kaydetti.