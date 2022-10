Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlediği Yılın Spor Enleri ödül programında şehrin başarılı sporcuları, takımları ve medya kuruşları ödüllendirildi.

Elazığ’da Yılın Spor Enleri ödül programı düzenlendi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen programda yılın başarılı sporcuları, takımları ve medya kuruşları ödüle layık görüldü. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Özel İdare Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Spor Taban Birlikleri başkanları, antrenörler, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Elazığ’ın spor altyapısı olarak iyi bir noktada olduğunu belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Şehrimize yeni yeni spor tesisleri kazandırıyoruz. Sporcularımız ciddi dereceler alıyor. Ne kadar çok gencimizi spora kazandırabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bir çok şehirde İl Özel İdare koordinesinde yardım yapılamıyor, bu alışkanlığın kazanılması da şehrimiz adına önemli. Sporu çeşitlendirmeye, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İl Özel İdare Spor Kulübümüze Tekerlekli Sandalye takımı oluşturmak için bir çalışmamız var. Sivrice’de Su Sporları Merkezimiz bitmek üzere. Bir kadın futbolu takımı için rektör hocamıza bahsini açtık. İnşallah Fırat Üniversitesi kadın futbol takımını da kuracağız. Elazığ’ın sporcu potansiyeli var. Başarıyı tebrik etmek lazım. Ödül alacak herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Spor camiası ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, "8 yıllık ASKF başkanlığım öncesi ve sonrasında bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. İl Özel İdaremiz tarafından malzeme yardımı sağlanıyor kulüplerimize, takımlarımızın lige katılım bedelleri belediyemiz tarafından ödeniyor. Valimizle Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanımızla yaptığımız görüşmeler sonunda şehrimiz çok güzel spor tesisleri kazandı. Spor Köyü projemiz ihale sürecine geldi. Her daim ilimiz sporunun ve sporcularının yanında olmaya devam edeceğiz. Her branştan, her sporcumuza destek vermek için buradayız. Ödül alacak sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ödül törenine katılan tüm isimlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Elazığ’ın sporun her alanında başarılarıyla adından söz ettirdiğini ve şehrin sporda daha da ileriye gitmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara ödül verilmesi ile program sona erdi.