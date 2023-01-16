Elazığ’da Yıldızlar Basketbol İl Şampiyonası başladı

Elazığ’da Basketbol Yıldızlar İl Şampiyonası, 8 takım 96 sporcunun katılımıyla başladı.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Şampiyonası müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonu’nda başladı. 8 takım ve 96 sporcunun katılım sağladığı basketbol gençler il şampiyonası 19 Ocak’ta son bulacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “13 Ocak tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonunda başlayan 19 Ocak tarihinde son bulacak olan Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Şampiyonasına katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz” denildi.