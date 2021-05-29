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Elazığ’da yıldırımın düştüğü ağaç ikiye ayrıldı

Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı.

ELAZIĞ 29.05.2021, 09:02
Elazığ’da yıldırımın düştüğü ağaç ikiye ayrıldı

Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün gece Elazığ’da yer yer gök görültülü yağış kısa süreli etkili oldu.Baskil ilçesi Kadıköy köyünde gök gürültülü sağanak yağış sırasında yol kenarındaki ağaca yıldırım düştü.Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.

Öteyandan bugün için de meteroloji yer yer hem kuvvetli rüzgar hem de gök gürültülü yağış uyarsını yeniledi.
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