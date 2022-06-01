Elazığ’da Yeniceli Kemal düzenlenen panelle anıldı

Elazığ Belediyesi, musiki çınarlarına vefa programları çerçevesinde mahalli müziğin mihenk taşlarından ‘Yeniceli Kemal’ adına anma programı düzenledi.

Elazığ Belediyesi ve Çayda Çıra Musiki Derneği tarafından mahalli müziğin mihenk taşlarından olan ‘Yeniceli Kemal’ için anma programı düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program, sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından Yeniceli Kemal’in hayatını konu alan panel gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ, Yeniceli Kemal’in oğlu Ahmet Uzundal, diğer aile fertleri ve sevenleri katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Elazığ Belediyesi olarak kültürel belediyeciliğin tüm gereksinimlerini yerine getirdiği ve musikiye emek vermiş değerli kişilerin anma programları devam edecek. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ‘Gönül Belediyeciliği’ çerçevesinde bu tür projelerle ‘Geçmişimize Vefa İnsanımıza Değer’ katan programlara öncülük edecektir” dedi.

Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ ise düzenlenen bu tür programlarla Elazığ Belediyesi’nin büyük bir vefa örneği sergilediğini belirterek, Başkan Şerifoğulları’na teşekkür etti.