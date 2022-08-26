Elazığ’da yeni sulama projeleri faaliyete geçirildi

Elazığ’da yeni sulama projeleri faaliyete geçirilen 3 köyde sulanabilen alan bin 600 dekara çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilde sulanabilir tarım alanlarını artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak adına uygulanan sulama projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede merkez Gedikyolu, Ürünveren ve Dedepınarı köylerinde 2022 yatırım programı çerçevesinde hayata geçirilen Sulama Suyu Havuzları Projesinde toplam sulanabilen alan bin 600 dekara çıkarılmış oldu.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Elazığ’da sulanabilir tarım alanlarını artırarak tarımsal üretimi artırmak amacıyla planlana yeni sulama projeleri hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan ve daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi tarımsal üretimi artırmak amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir” denildi.