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Elazığ’da yaz şenlikleri başlıyor

Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz şenlikleri yarın başlıyor.

ELAZIĞ 08.07.2022, 13:20
Elazığ’da yaz şenlikleri başlıyor

Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz şenlikleri yarın başlıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel yaz şenlikleri Kurban Bayramı’yla birlikte başlıyor. Vatandaşları yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri, Kültür Park Amfi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek. Elazığ Folklor Turizm Derneği musiki ekibinin konseri ile start alacak şenliklere bütün vatandaşların davet edildiği bildirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlamak, bayram sevinci ve coşkusunu hep birlikte paylaşmak adına 9 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında Kültür Park Amfi Tiyatro’da saat 21.00’da düzenleyeceğimiz ücretsiz konserlerimize tüm hemşerilerimiz davetlidir” denildi.

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